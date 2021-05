La abultada derrota 5-1 que sufrió Colo Colo ante Ñublense sigue dejando reacciones. Un duelo enmarcado por la numerosa presencia de juveniles en la convocatoria ‘alba’, tras la baja de 18 jugadores del primer equipo luego de ser notificados como contactos estrechos de un contagiado de Covid-19.

Al finalizar el encuentro, Gustavo Quinteros exculpó a la patrulla juvenil de la goleada y manifestó estar satisfecho con los destellos de buen fútbol mostrados por los canteranos durante el primer tiempo.

Los hinchas colocolinos también se tomaron la dura derrota como aprendizaje para los debutantes, que se ganaron el respeto de diversos actores del mundo del fútbol nacional. Entre ellos, Fernando Cordero, quien les dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales.

Sin embargo, el ex futbolista de Colo Colo y la Selección Chilena, Leonardo ‘Pollo’ Véliz, quiso ir más allá y criticó la labor de los juveniles del ‘Cacique’ en una conversación con Redgol, manifestando que hubo “muchos errores conceptuales en lo táctico. Les llegaron muy fácil”.

“La formación, en cualquier parte del mundo donde haya un foco competitivo, termina a los 18 o 19 años. Ahí ya tienen que estar para el alto rendimiento y no estar esperando a los juveniles a los 22-23 años como sucede en nuestro fútbol”, agregó el histórico de 75 años.

Las competencias de divisiones menores se encuentra suspendidas en el país y las canteras de los equipos del fútbol nacional se encuentran sin poder jugar desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, el ‘Pollo’ señala que no es una razón excusable para la patrulla juvenil ‘alba’.

“No justifiquemos una deficiente formación con que hace un año y tanto están sin competencia. Esto viene de antes. No es que esta generación esté maldita porque el coronavirus no la dejó competir”, advirtió.

Otra de las personalidades del mundo futbolístico nacional que se fue en contra de los canteranos de Colo Colo fue Nicolás Castillo. El ex delantero de Universidad Católica utilizó sus redes sociales para burlarse del resultado sufrido por los dirigidos de Gustavo Quinteros.

No obstante, Véliz dejó entrever que su crítica era más bien constructiva, siendo muy duro con la opinión del ariete del América. “Tiene dos neuronas y están peleadas. No merece comentarios ese chico. No ha hecho nada como para que se esté burlando”, recalcó haciendo énfasis en que Castillo sólo tuvo “un veranito de San Juan en la Católica” y que en el extranjero “ha sido un fracaso”.