Continúan las reacciones tras la denuncia del defensor nacional, Hans Martínez, contra el recién ascendido a Primera B Lautaro de Buin, por no cumplir con todo el pago de su contrato durante 2021, además del no pago de sus cotizaciones.

Ahora, se filtraron una serie de imágenes de un grupo de Whatsapp creado por Carlos Encinas, encargado, dueño y también técnico del ‘toqui’, llamado “Finiquito del delincuente”.

Además, en la foto de perfil de dicho grupo aparece la imagen del defensor Hans Martínez.

Según La Tercera, el chat estaba compuesto por seis personas, pero una de ellas fue agregada por error, y al percatarse de la situación, viralizó los mensajes a dirigentes del fútbol chileno y también de la ANFP.

En el grupo destaca el nombre del presidente de Deportes Melipilla, Leonardo Zúñiga, y de Vladen Canales, director de Melipilla y ex jefe de gabinente de Arturo Salah en Chiledeportes y la ANFP.

El primer mensaje que se ve es un archivo de una boleta ideológicamente falsa, un PDF del finiquito del central, por un valor de $34.185.477.

El documento es emitido por la ACN Deportes y Recreación LTDA, la empresa de Encinas. Sin embargo, en ninguna parte del documento se refiere al finiquito del jugador por contrato de trabajo, solo se señala que corresponde a publicidad de vestuario de la temporada 2020.

Señalar que el Tribunal Autónomo de Disciplina de nuestro balompié ordenó la suspensión provisional de Lautaro de Buin, debido a las denuncias en su contra de participación fuera de regla y conflictos financieros con jugadores, entre los que destaca Hans Martínez.

De esta manera, Lautaro, que había sido programado para jugar este lunes, vio cancelado su enfrentamiento y debut en Primera B.

En ese sentido, en el chat Encinas explicó que la suspensión de Lautaro de Buin se debió a la denuncia de Arturo Fernández Vial.

“El que nos está parando es Fernández Vial por el supuesto doble contrato de Hans Martínez. No es Hans Martínez. Al matar el finiquito con Hans Martínez te deja abierta la puerta a que Fernández Vial siga con su investigación. Al darle la salida de la plata de ACN, vía otras actividades laborales realizadas al Complejo Club Oriente, matan la boleta y el finiquito tiene que ser en secreto”, explicó.

Carlos Encinas fue entrevistado por el mismo matutino, donde entregó sus descargos.

“Me mandaron a la cresta. Póngalo con esas palabras. El chat existe, es verdad. Es un grupo privado y están ocupando cosas que son privadas y que no son definitivas. Yo simplemente aporté una idea para solucionar el problema con Hans, pero yo soy el técnico y aunque tenga acciones, no soy del directorio. Y el directorio me mandó a la punta del cerro”, dijo.

El DT fue claro y señaló que no fue él quien creó el grupo de Whatsapp, que lo armaron y lo dejaron a él como administrador.

“No, no fui yo. Ni siquiera sé como armar un grupo de Whatsapp. Es que probablemente la persona que armó el grupo no tuvo raciocinio. No sé qué pasó. Lo armaron y me pusieron como administrador. En el mismo chat me retaron por la idea que propuse y cuando hago una lesera lo asumo”, agregó.

Además, Encinas se refirió a presencia de Zúñiga y Canales en el grupo, quitándole importancia a ese asunto.

“Ellos son amigos. Es como cuando hay un chat de equipos de Segunda y están todos incorporados. Al Leo lo han atacado harto pero la verdad es que no tiene ningún rol. Él va al estadio, va a la cancha y es abogado, entonces me interesa su opinión. Vladen es director de Melipilla pero también es mi amigo y me interesa saber qué opina, pero las decisiones las toma Lautaro de Buin”, expresó.

Finalmente, el entrenador fue consultado por un audio de ese grupo donde decía que demandaría a la ANFP.

“Si ocupé palabras que no debía ocupar puede ser, pero es que ya llevo dos meses cansado de todo esto. Nos acusan de falsificar contratos, nos ponen de cabeza de turco, a nosotros, al equipo más piñufla de los 33 clubes. ¿Por qué no hablan de cuánto ganaba Kevin Harbottle en Fernandez Vial? ¿Acaso ganaba 500 mil pesos? ¿Cuánto va a ganar el Pájaro Valdés en San Antonio? Sé de muy buena fuente que le van a hacer un contrato de un millón de pesos y por fuera le van a pagar siete millones”, cerró.