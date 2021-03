Se cansó de excusas. El extubolista y seleccionado nacional, Marcelo Vega, pidió que los entrenadores de Colo Colo y Universidad de Chile dejen de entregar pretextos ante el irregular rendimiento de sus respectivos equipos.

Y es que tanto Gustavo Quinteros, en los ‘albos’, y Rafael Dudamel, en los ‘azules’, han manifestado su disconformidad con sus planteles luego de sus primeros compromisos de la nueva temporada.

“Si queremos competir por el título, el lateral izquierdo no puede ser juvenil”, manifestó el estratega del cuadro laico, mientras que el del ‘Cacique’ sostuvo que “hay que seguir hablando para incorporar un atacante más y con eso estaríamos bien para empezar la temporada un poco tarde”. Ambos aseguran que, con sus actuales planteles, no podrían luchar pro la copa.

Al respecto, Vega manifestó su molestia. En diálogo con RedGol incluso los invitó a dejar sus cargos en las bancas.

“Yo creo que se excusan mucho. Uno cuando no está de acuerdo con el plantel que se está conformando es complicado es muy fácil, porque se están excusando, la mejor forma es renunciar”, expresó.

“Que digan que con este plantel yo no puedo pelear el campeonato, no puedo salir campeón, por lo tanto no tengo nada que hacer nada qué hacer acá al menos que me traigan otro jugador”.

En la misma línea, el ‘Toby’ remarcó que los entrenadores no han exhibido mucho desde su arribo a Chile y que, además, si se mantienen en sus puestos es porque son extranjeros.

“Cuando uno asume los riesgos de esto, uno se le tiene que exigir igual, pero si tú asumes este riesgo también se le tiene que criticar. Eres el técnico, paras al equipo”, acotó.

Finalmente, Vega habló del ‘Caso Blandi’ que complica a Quinteros: . “Todo el mundo sabe que tiene un problema en el tobillo y no lo quiere Quinteros y mientras no lo vendan, no pueden traer otro jugador porque es muy caro, es el más caro de Colo Colo. Traer otro 9 significa gastar plata que no la tienen este momento”, explicó.