Tras el impecable ascenso a Primera B, Lautaro de Buin no lo está pasando bien estas últimas semanas. A la reciente acusación de un accionista de Fernández Vial, que argumenta que el club disputó la temporada 2020 sin cumplir los requisitos mínimos (fue reconocido como Organización Deportiva Profesional recién este mes), se le suma una nueva denuncia.

El defensa central del ‘Toqui’, Hans Martínez, acusa a la institución de no cumplir con todo el pago de su contrato durante 2021. Así lo manifestó a La Tercera, en donde señaló que “desde enero del año pasado hasta julio, no pagaron imposiciones. Y no están respetando mi contrato 2021”.

Además, asegura haberse enterado hace tres semanas que lo despidieron. “Nos reunimos, nos juntamos, estábamos claros en que tenía contrato por todo 2021. Se suponía que íbamos a llegar a un acuerdo, lo cual nunca pasó. Entonces me entero de que fui despedido, pero no me han pagado nada”, explicó.

El ex mundialista sub 20 llevó su caso a la Inspección del Trabajo y acusa que, a pesar de haber cumplido el objetivo en cuanto a lo deportivo, la relación se rompió.



“Las explicaciones que dan no tienen sentido, por eso me estoy asesorando bien con el abogado del Sindicato y estamos tratando de solucionar lo antes posible ese tema”, manifestó Hans.

En tanto, el futbolista otorga toda la responsabilidad al entrenador y director deportivo de Lautaro, Carlos Encinas, con quien dice sentirse defraudado tras haber acordado el contrato personalmente con él.

“Antes de firmar, no tenía mucho conocimiento de quien era. No sabía donde me estaba metiendo. Después supe que había tenido conflictos con Vallenar, en el mismo Melipilla y con la gente. Lo conocí ahí, cuando firme. Después fui conociendo más cosas que habían pasado”, detalló el zaguero.

En tanto, Hans Martínez se encuentra esperando que su abogado solucione este inconveniente y asegura que “voy a tener que esperar hasta que se abra el libro de pases para ver si puedo conseguir otro club”.

Un nuevo antecedente negativo que suma Lautaro de Buin y su directiva, quienes enfrentarán horas vitales para ver cómo la ANFP resolverá estos temas, que podría costarles el regreso a Segunda División Profesional.