Llegó al hotel, pidió disculpas y se fue. Maxi Falcón, ahora exfutbolista de Colo Colo, fue a la concentración del ‘Cacique’ en Uruguay para despedirse en persona del plantel.

A la salida del recinto, Falcón confirmó a los medios presentes que su idea de asistir al lugar fue dar la cara después de polémicos días.

“Era algo que tenía que hacer. Todo bien, pedí las disculpas que tenía que pedir, me despedí como me tenía que decir, era algo que me quedaba pendiente y siempre de frente”, afirmó a Eugenio Salinas, corresponsal de Radio Bío Bío.

El defensor charrúa, que partirá al Inter de Miami, aseguró que fue recibido de buena manera por sus excompañeros.

Falcón, que fue requerido por hinchas para fotografías y autógrafos, también envió un mensaje a los fanáticos: “Los quiero mucho y le deseo siempre lo mejor al club”.

Finalmente, al ser consultado si se imagina retorno a Pedrero, expresó: “Sí, en algún momento. Eso es lo que espero. Ojalá que me sepan entender y perdonar… el fútbol dirá. Si no puede ser, lo mejor siempre a Colo Colo”.