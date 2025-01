El defensor uruguayo Maximiliano Falcón se despide de Colo Colo en medio de polémicas, tras no presentarse a la pretemporada y finalmente concretar su traspaso al Inter Miami. Falcón reconoce su error al no acudir a la cita inicial, buscando presionar por su salida, aunque lamenta la forma en que se dio su partida del club albo. El jugador explica que un malentendido con la directiva respecto a ofertas anteriores desencadenó el conflicto, mostrando tristeza por la situación y pidiendo disculpas a la afición, a la que considera parte de, al igual que el equipo, de su corazón.

Maximiliano Falcón se va de Colo Colo tras vivir una polémica salida de la institución, que implicó la no presentación del jugador a la pretemporada de los albos justo cuando pretendía firmar en el Inter Miami, en un traspaso que finalmente se confirmó este martes.

Tras versiones de su representante, Gerardo Arias, y las declaraciones de Arturo Vidal, Esteban Pavez y los directivos de Blanco y Negro como Alfredo Stohwing y Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria del ‘Cacique’, ahora el propio defensor sacó la voz y detalló lo sucedido.

“Es un sueño lo que estoy viviendo”, comenzó diciendo a Daniel Arrieta en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Respecto a su adiós de Macul, el uruguayo reconoció que “me hubiera gustado que hubiese sido (mi salida) de otra manera”.

“La decisión que tomé de no presentarme (a la pretemporada) fue equivocada. Pedirle disculpas de mi parte (a la gente), pero fue la manera en que yo pensé, por ahí, que iba a meter algo más de presión”, confesó.

Maximiliano Falcón y su salida de Colo Colo: “Yo quería irme de otra manera”

A su vez, el formado en Rentistas aseguró que la oferta del Inter Miami “obviamente seduciría a cualquier jugador que no tenga una carrera terminada, es un crecimiento, en lo personal, pienso yo, muy importante y que tomé de esa manera”.

A modo de autocrítica, Falcón insistió que su ‘rebeldía’ no fue la forma de comportarse en Colo Colo, pero que, a su vez, hubo un malentendido que desató el conflicto con la directiva del club.

“En el momento en el que presentamos la oferta, la directiva me dijo que me dejaba ir por tres millones de dólares y que, por un millón y medio, me iría sin problemas (el año pasado). La oferta superaba el millón y medio, pero al llegar la del Inter Miami, que superaba ese valor, me encontré con que no me iba a ir por esa plata y que yo era importante para el club, y terminó en esto”, detalló.

Por otro lado, Maximiliano Falcón no escondió tristeza al respecto.

“Me da mucha pena el tema de la gente. Me hubiera gustado irme de otra manera, me duele, no quería que pasara eso, porque yo me considero un hincha más del club. Quiero que la gente lo entienda desde ese lado, es un sueño para mí”, dijo el ‘Peluca’ con sus ojos llorosos.

“La decisión que tomé fue incorrecta, no me queda más que pedir disculpas a la gente”, sentenció el hoy jugador del Inter Miami.