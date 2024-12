Tras remecer el mercado sudamericano de fútbol con el fichaje de Claudio Aquino, Colo Colo estaría moviendo las piezas para un nuevo ‘bombazo’: cerrar el arribo del colombiano Sebastián Villa.

Así al menos lo aseguraron esta jornada en Argentina, desde donde ven al ‘Cacique’ como un club ejemplo y bien armado para pelear en el campo internacional.

Fue el periodista Juan Carlos ‘Toti’ Pasman, en Radio La Red, el que dio a conocer que Villa estaría prácticamente listo en la tienda del Monumental.

“Colo Colo le hizo una buena serie de cuartos de final a River (Libertadores), se acaba de llevar a la figura del fútbol argentino que es Aquino”, comenzó diciendo el comunicador.

“Y un amigo de Boca que siempre me pasa muy buena información, me da otro refuerzo para Colo Colo: me dice que Sebastián Villa va a jugar en Colo Colo”, aseguró.

Hay que destacar que el ‘cafetalero’ fue formado en Deportes Tolima y en 2018 arribó a Boca Juniors. En la tienda ‘xeneize’ brilló un par de temporadas hasta que fue condenado por violencia de género por agresiones a su expareja (dos años y un mes de prisión condicional).

Esto provocó que el equipo ‘azul y oro’ lo separara de las convocatorias y posteriormente lo enviara al balompié búlgaro. Actualmente, Villa defiende a Independiete y Rivadavia de Mendoza.