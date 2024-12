Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Real Madrid se destacó en los premios The Best de la FIFA al tener a cinco jugadores en el mejor once de la temporada 2023-24, incluyendo a Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Jude Bellingham y Vinícius Junior. Este reconocimiento llega tras haber ganado cuatro títulos, entre ellos LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones. El equipo ideal también contó con la presencia de los españoles Rodri Hernández y Lamine Yamal, conformando un once de lujo en el que brillaron estrellas como Erling Haaland y Emiliano Martínez.