Este martes, durante la entrega de los premios The Best de la FIFA, fueron galardonados los mejores goles de la temporada.

Vale recordar que se tomó como referencia el período comprendido entre el 21 de agosto de 2023 y el 10 de noviembre de 2024 y, tanto en masculino como femenino, los ganadores fueron sudamericanos.

El argentino Alejandro Garnacho, delantero del Manchester United de Inglaterra, se quedó con el premio Puskas de los The Best que concede la FIFA al mejor gol del curso de fútbol masculino.

Garnacho fue premiado por el gol que consiguió ante el Everton en Goodison Park, el 26 de noviembre de 2023, y releva en el palmarés al brasileño Guilherme Madruga.

The last time @ManUtd took on Everton, Alejandro Garnacho produced something extra special 🤌

En tanto, la brasileña Marta ha sido galardonada con el premio Marta -que lleva su nombre en honor a la la veterana e histórica jugadora- de los galardones The Best que concede la FIFA al mejor gol del curso de fútbol femenino.

El tanto la crack de la ‘Canarinha’ se produjo en el partido ante Jamaica en junio de 2024, con un tremendo zurdazo desde fuera del área tras deshacerse de una jugadora rival.

Marta wins the very first 'Marta Award' for best women's football goal of 2024.

🐐 things

(via @FIFAWWC)pic.twitter.com/lfA4gTv8qG

— B/R Football (@brfootball) December 17, 2024