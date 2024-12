Arturo Vidal, volante de Colo Colo, se dio un tiempo para escoger los momentos más destacados de su temporada 2024 con los albos.

El ‘King’ retornó al ‘Cacique’ y, durante el año, conquistó el Campeonato Nacional y la Supercopa, además de avanzar a cuartos de final de Copa Libertadores.

Por lo anterior, en diálogo con el canal oficial de Colo Colo, Vidal repasó la temporada que marcó su retorno al Monumental.

“El partido que jugamos con Junior allá. Entré porque venía lesionado y esa sensación con la gente, de las tres mil o cuatro mil personas apoyando en Colombia. Ir, ganar con personalidad, fue uno de los momentos más lindos”, dijo el ‘Rey’, rememorando la llave de octavos de final de Libertadores.

Respecto al Campeonato Nacional, Vidal destacó el triunfo sobre Deportes Iquique en la penúltima fecha.

“Ganarles fue muy duro, porque veníamos con muchos partidos. Pero fue una semana larga de trabajo e hicimos uno de los mejores partidos del campeonato”, sostuvo el volante albo.

Arturo Vidal también se dio un tiempo para destacar algunos de sus goles, como el que le anotó a Universidad Católica o el del partido ante Deportes Iquique en el cierre del torneo.

“El gol contra Copiapó me quedará siempre. No porque ganamos el título, sino porque me salió en un momento difícil. La gente lo ve como el gol del título, pero todo el año fue bueno para eso”, concluyó el ‘Rey’.