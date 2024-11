Se despidió del ‘Cacique’ “hasta siempre”. Leonardo Gil protagonizó un emotivo adiós a Colo Colo en redes sociales en las últimas horas.

La salida del ‘Colorado’ ya la había hecho oficial el cuadro de Pedrero. Sin embargo, faltaba la palabra del jugador.

En este sentido, Gil utilizó sus cuentas para expresar su sentir. “Mi querido Colo-Colo: Ha llegado el momento de despedirme de ustedes, y al hacerlo, me invaden mil recuerdos y momentos que compartimos juntos”, empieza diciendo el deportista.

“Cuando me contactaron en 2021, no dudé ni un segundo en unirme a este hermoso club. Si bien sabía que eran años difíciles sin ganar títulos y con una lucha por evitar el descenso, representar a un gigante de América siempre fue uno de los grandes objetivos de mi carrera, y no me arrepiento de nada”, agrega.

El futbolista, que no alcanzó acuerdo para renovar su contrato, aprovechó la instancia para “agradecer infinitamente a todos los que forman parte de este club: utileros, kinesiólogos, médicos, cocineros, cuerpos técnicos, mis compañeros y, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, quienes siempre me apoyaron y son los que realmente hacen grande a Colo-Colo. Porque este club es grande gracias a su gente, y ese apoyo es algo que llevaré conmigo para siempre”.

“Vivimos momentos buenos y otros difíciles, pero me voy tranquilo, sabiendo que siempre dejé todo por esta camiseta. Me entrené y me esforcé al máximo para rendir al 100% y tratar de darle alegrías a todo el pueblo ColoColino”, complementa.

Finalmente, Leo Gil, hace hincapié en que “hoy luego de 4 años puedo decir con orgullo que me voy con 6 títulos y con recuerdos imborrables que siempre llevaré en mi corazón. Hasta siempre”. Todo, acompañado de un video recopilatorio de su paso por el conjunto de Pedrero.