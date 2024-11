Patricio Yáñez, otrora seleccionado nacional y jugador de Colo Colo, afirmó que recibió “evidentes” ayudas de los árbitros cuando defendía la camiseta del ‘Cacique’.

Fue durante una conversación en F90 de ESPN, donde analizaban la cantidad de penales cobrados a los albos en el presente Campeonato Nacional, que el exfutbolista sorprendió a sus compañeros de panel con su confesión.

“Evidentemente que cuando estaba en Colo Colo había ayudas, evidentemente las había”, dijo de entrada el retirado delantero.

“Lo que quiero decir es que, en el fondo, ante el ambiente, la situación que vive un árbitro, la presión, te llevan a tomar decisiones que a lo mejor no son las correctas”, agregó Yáñez, provocando varias reacciones en el panel del citado programa.

Pero el exseleccionado chileno no se detuvo ahí y, para evidenciar sus dichos, puso como ejemplo a su excompañero Daniel Morón.

“Cuando él sale de Colo Colo y se va a jugar al sur, creo que a Osorno, dice que nota situaciones de juego, faltas, infracciones siempre con una mirada distinta”, insistió Patricio Yáñez.

“Yo estoy hablando de mi época, no estoy hablando de ahora. De repente pegabas una patada, te ponían amarilla y te perdonaban la vida. Eso es todo”, concluyó el exseleccionado.

El más molesto con las palabras de Yáñez fue Marcelo Barticciotto, quien aseguró que “yo nunca sentí que me beneficiaron. Nunca sentí que me dieron un penal afuera del área, que no me echaron cuando me tendrían que haber expulsado. Yo nunca lo sentí”.