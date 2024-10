Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Colo Colo lidera la tabla del Campeonato Nacional a solo dos puntos de La U, su rival más cercano. En la recta final, el equipo de Macul deberá sumar 60 minutos más con jugadores sub 20 para evitar una posible resta de puntos. La próxima fecha definitoria encuentra a Colo Colo ante Deportes Iquique, mientras La U se enfrentará a Ñublense. Los hinchas esperan un título si el rival no gana, pero el equipo debe cumplir con la regla de los minutos sub 20 para mantener sus posibilidades.