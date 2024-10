Sufriendo, Colo Colo venció por 2-1 a Audax Italiano para seguir en la pelea por el Campeonato Nacional. Una de las figuras del cotejo fue Carlos Palacios, autor del 1-1 y el responsable de la jugada que terminó con el gol del triunfo de Maximiliano Falcón.

Fuera de lo futbolístico, el mediocampista se vio involucrado en un áspero cruce con Johnny Herrera, actual comentarista de TNT Sports que, en el programa Todos Somos Técnicos, lo tildó como “vendehumo” y “piñiñento” por, presuntamente, negarse a ir a La Roja

.

“Todos sabemos lo que hizo ese hueón o no, tiene que mirarse el currículo primero para hablar de los demás. Además, habla de la selección e iba a puro sentarse en la banca el malo culiao”, respondió ‘La Joya’ a mitad de semana.

Sin embargo, el futbolista ya le restó importancia al asunto y tras la agónica victoria del ‘Cacique’ ante Audax, lo dejó claro.

“Que hablen lo que quieran, no me interesa, yo voy a la Selección feliz y contento, para eso me nominan. Mañana estoy allá, me toca descansar, celebrar y recuperarme voy a la a Roja a ganar”, puntualizó.

A su vez, el formado en Unión Española no solo se enfoca en La Roja, sino también, en el objetivo con Colo Colo.

“Es maravilloso ir peleando el título, jugar esta clase de partidos que tienes incertidumbre y que hay que ganar. Estoy con pelear el título y dependemos de nosotros”, concluyó.