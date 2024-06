El pasado miércoles, un nuevo oscuro capítulo se escribió en el fútbol chileno, luego del fallecimiento de un hincha de Colo Colo, quien fue apuñalado a la salida del Estadio Monumental tras el encuentro amistoso entre el ‘Cacique’ y Universitario de Perú, enfrentamiento que debió ser suspendido por el mal comportamiento de la barra alba.

Distintas personalidades el elenco metropolitano han salido a lamentar esta muerte y, en conferencia de prensa, fue el argentino Jorge Almirón quien alzó la voz y expresó su profundo pesar por este dramático suceso.

“Me siento mal y me destroza. Cualquier hincha del fútbol que le pase algo así, más allá del fútbol, pienso en la familia y en todo lo que hay detrás. Alguien viene a ver un espectáculo, pase lo que pase”, manifestó el entrenador de Colo Colo.

En la misma línea, el DT trasandino exteriorizó su tristeza y evitó realizar críticas: “Quedo muy acongojado, el fútbol quedó en segundo plano en ese momento para mí. Nos duele, no puedo hacer ningún comentario más porque no sé cómo está el momento. No tengo más que comentar, simplemente, darle las condolencias a la familia”.

Respecto del encuentro amistoso en sí, Almirón se mostró sorprendido por el ambiente familiar que se veía en la previa, pese a las condiciones climáticas, y cerró:

“Lo tomamos como un entrenamiento, hacía mucho frío y había mucha familia. Más de lo que yo esperaba por el frío que hacía”.