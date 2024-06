Uno de los jugadores llamado a tomar la batuta en Colo Colo es Carlos Palacios, volante del ‘Cacique’ que ha sido titular en gran parte de los encuentros de la actual temporada del cuadro ‘albo’.

No obstante, muchas veces ha sido el centro de las críticas para el plantel de Jorge Almirón, debido a sus reacciones, nula sonrisa en la cancha y algunos ‘problemas’ presentados en el terreno de juego al momento de los compromisos.

Debido a eso, el volante de 23 años alzó la voz en conversación con el programa De Fútbol Se Habla Así en DSports y aprovechó la instancia para disipar algunas dudas entorno a su personalidad.

Los descargos de Carlos Palacios

En sus palabras, Palacios detalló que “he leído mucho en redes sociales varias veces que yo juego enojado y que ando enojado, de que yo me peleo con mis compañeros, pero la verdad eso no es así”.

“Mi personalidad es así, soy una persona seria y no soy tanto de andar riéndome. Nunca hemos tenido problemas en el equipo, nunca hemos discutido por quien quiere la pelota, lo mismo pasa en los tiros libres y en los penales”, indicó.

Así también enfatizó que “en el plantel tenemos muy buena relación y creo que habla muy bien del equipo, ya que cada cual respeta la personalidad del otro”.

Por otra parte apuntó que “no soy mucho de leer redes sociales, muchas veces me entero por mis amigos que me molesta y me dicen ‘te la pasai jugando enojado’, pero ellos conocen mi personalidad, yo soy así y siempre he sido así”.

“Creo que si la gente se fastidia con una persona es porque sabe que puede dar más, sabe que es mejor. Si fuera por mi daría 2 asistencia y haría dos goles por partidos”, finalizó.

