Colo Colo igualó 0 a 0 con Alianza Lima por Copa Libertadores en un resultado que sigue desatando molestia en los fanáticos ‘albos’. A tal punto, que en Redes Sociales un importante número de seguidores se ha ensañado con Carlos Palacios, acusándolo de falta de actitud, comparando su desempeño con el de Maximiliano Falcón.

Para los hinchas del ‘Cacique’ la disposición es algo que no se negocia. Y así lo hicieron sentir, específicamente, tras un video donde se puede ver al defensor uruguayo corriendo más de 50 metros en el minuto 70′ para recuperar un balón. La ‘Joya’, que también estaba cerca, solo se mantuvo al trote.

Si bien hubo fanáticos que no elogiaron al charrúa por su inmensa corrida puntualizando que “era su responsabilidad” por haber ido a pelear el esférico en ofensiva, la lentitud y nulo apoyo de Palacios, en esta jugada, no pasó desapercibido y causó ronchas.

“Viejo… miren la diferencia entre el amurrao de Palacios (que los weones lo tienen en un pedestal) y Falcon (que lo critican por todo)”, expresó el usuario @FloripondioGb en la red X, exTwitter. Las respuestas, en gran mayoría de apoyo, no tardaron en llegar.

“Calma no mas, cuando llegue Cabral a Colo-Colo, Palacios no juega nunca más”, “Totalmente de acuerdo; imagínatelo con Bielsa, ni ca juega. Falcón con sus limitaciones dámelo siempre”, “La famosa Joya Palacios que en Brasil dio la hora”, “Palacios no parece profesional… Le da lo mismo si juega mal” y “Palacios nunca fue bueno loco, nunca. Ni cuando le pusieron esa cagá de apodo en UE era bueno. Este fue un invento más de los representantes y la prensa, un jugador displicente”, fueron algunos de los comentarios.

Otros, en tanto, reconocieron que “la responsabilidad de Palacios no es defender”, pero cuestionaron que “al menos tiene que mostrarse”.

Recordemos que Colo Colo no pasó del cero a cero con el conjunto peruano y complicó sus chances en Copa Libertadores.

Viejo… miren la diferencia entre el amurrao de Palacios (que los weones lo tienen en un pedestal) y Falcon (que lo critican por todo) Casi ambos cerca de la recuperación de Alianza Al Peluca dámelo siempre mucho más antes que ese malo culiao SOBREVALORADO de Palaciozzzz pic.twitter.com/2VySIQoTiE — Chispitack (@FloripondioGb) April 24, 2024

Yo no critico nunca a Falcón pero igual era obvio que tenía que correr así a cubrir su puesto. Pero ya lo de Palacios da vergüenza más camina que corre y eso no puede ser aceptado, lamentablemente no existe jugador que le quite el puesto — Patricio Malvoa (@PatoMalvoa7) April 24, 2024

Yo no critico nunca a Falcón pero igual era obvio que tenía que correr así a cubrir su puesto. Pero ya lo de Palacios da vergüenza más camina que corre y eso no puede ser aceptado, lamentablemente no existe jugador que le quite el puesto — Patricio Malvoa (@PatoMalvoa7) April 24, 2024

Concuerdo, me aburrió la ex joya!!! — Esteban Córdova M. (@Tebo55) April 24, 2024

Palacio nunca ha sido gran jugador es un flojo csm y cuando hace gol hace callar a los hinchas muerto rectm — Fabian (@fabiansitoGB91) April 24, 2024

palacios qliao alérgico a la pala, Falcón tiene que hacerle la pega arriba, hasta metió un par de pases en vertical, pero que niun weón esperaba. — AlxBus14 (@AlexBus14) April 24, 2024

Wn mas pajero que Palacios nunca vi en Colo Colo por eso es un fracasado tabto aca como lo fue en Brasil. Sin sacrificio no hay gloria. — Patricio Arriagada (@patopage) April 24, 2024

A mi hace rato q me tiene chato Palacios, pero comparar esto, no va. Palacios no va a bajar 60mts para recuperar, no es lo suyo, no es el q mas corre. A el se le pide mostrarse, estar en el espacio, agilizar el juego, encarar, enganchar..lo q hacia en UE, y eso en CC no lo hace — Marcelo (@marcianovz) April 24, 2024

Palacios nunca fue bueno loco, nunca. Ni cuando le pusieron esa cagá de apodo en UE era bueno. Este fue un invento más de los representantes y la prensa, un jugador displicente, sin carácter para vivir solo en el extranjero y jugar por la selección. Un chiste la Joya — Juan Pablo Montes (@jplex14) April 24, 2024

Ayer peluca fue el unico q se fue aplaudido, en el estadio se ve muchas mas cosas q en la tv no! Ayer era el unico q mojaba la camiseta… lo de palacio es horrible, su displicencia, la pierde y se queda amurrao — Nico Molina Arellano (@nicomolina84) April 24, 2024