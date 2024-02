Finalmente, en Colo Colo se zanjó la situación de Darío Lezcano, que partirá a préstamo al Tacuary de Paraguay. Sin embargo, el jugador dejó todos los focos encendidos al referirse a Gustavo Quinteros.

Y es que el paraguayo, a flor de piel, sencillamente destrozó a su extécnico.

“No me dio la oportunidad de demostrar en uno o dos partidos si podía o no jugar. Nunca nos peleamos. Yo creo que él se enojó conmigo cuando le dije que tenía lo de Emelec. Nadie se atrevió a decirle las cosas a él“, lanzó de entrada el delantero en Radio Agricultura.

En esa línea, siguió disparando y aseguró que “él (Quinteros) no me dejó ir a Emelec porque dijo que Damián (Pizarro) se tenía que vender y no iba a tener delanteros”.

“Yo le dije a Morón que me dejara ir, ya que yo quería jugar y él iba a meter a Marcos (Bolados) antes que a mí. Me perjudicó”, añadió el paraguayo.

Respecto a su situación, con nulos minutos en Colo Colo durante el último semestre de 2023, Darío Lezcano aseguró que buscó salir de Macul con destino a Emelec, pero que en esa situación, para su sorpresa, apareció Quinteros.

“Emelec se comunicó conmigo y me dijeron que Quinteros habló mal de mí, que yo estaba lesionado y era viejo, con eso se nota que era una mala persona”, aseveró.

No conforme con ello, el exjugador de Juárez FC señaló: “Quinteros me faltó el respeto porque él me trajo acá y no me bancó. ¿Para qué me trajo? yo perdí dinero allá en México. Me voy decepcionado porque después habló mal de mí.

Por último, Darío Lezcano aseguró no comprender por qué Jorge Almirón le negó una nueva oportunidad en los albos.

“Yo estaba bien y jugaba bien, lo vieron contra Liverpool en Uruguay. El entrenador me vio, yo entrené en el segundo equipo siempre, pero la semana pasada, cuando me sacó del equipo dije ‘esto se acabó’“, finalizó.