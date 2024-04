Este martes, Damián Pizarro tuvo el empate en sus manos frente a Fluminense en los últimos minutos, luego de una clara ocasión que desperdició con un pobre cabezazo en el área pequeña. Un fallo que le valió las críticas de los hinchas en redes sociales, a las que se sumó una leyenda de Colo Colo, Gonzalo Fierro.

En conversación con Bolavip, el nueve veces campeón de liga con el ‘Cacique’ apuntó a la falta de compromiso que presenta el joven delantero a la hora de saltar a la cancha.

“Lamentablemente, está en otra. Es un tipo con muchas capacidades”, reconoció el exlateral.

En la misma línea, Fierro se mostró confundido por su bajo nivel y no encuentro explicación a la falta de actitud del ‘9’ que a mitad de temporada arribará al Udinese de Italia.

“Tuvo su momento muy esperado cuando llegó al primer equipo. Fue cuestionado, hizo goles y se ganó la camiseta de titular, pero desde que llegó esta temporada perdió terreno con Almirón. Uno se cuestiona por qué no tienen minutos y cuando juegan, no rinden. No lo vamos a cuestionar por la última jugada, pero sí que es un chico joven que aún tiene muchísimo que aprender”, sentenció el ícono albo.