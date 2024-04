Colo Colo tendrá un duro desafío por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2024, ya que los albos deben visitar a Fluminense este martes en el Maracaná.

El actual campeón del certamen internacional empató en su debut ante Alianza Lima y, en su primer duelo como local, buscará lucir su poderío ante el ‘Cacique’ -que ya le ganó a Cerro Porteño en el Monumental-.

Por lo anterior, en Brasil le han puesto presión al ‘Flu’ y han hecho hincapié en el duelo que dos referentes tendrán en el encuentro: Marcelo por el lado de los locales y Arturo Vidal por la vereda alba.

Globoesporte recordó unas palabras del ‘Rey’ y las tildó de provocación, por lo que detalló los enfrentamientos que el volante ha tenido con el lateral brasileño y enfatizó en el saldo a favor del ex Real Madrid.

“Espérense no más. Ya quiero ver a Marcelo contra Zavala o Bolados, quiero verlo cuando corran a su lado”, dijo Vidal hace una semanas.

Fue a partir de esas palabras que el citado medio remarcó que “Vidal, tras el sorteo de la fase de grupos, hizo una declaración provocativa y citó a los dos jugadores chilenos para desafiar a Marcelo. Sólo se le olvidó un detalle: el de Fluminense tiene ventaja en enfrentamientos directos”.

Y es que de acuerdo a la estadísticas, Arturo Vidal y el ex Real Madrid se han enfrentado 13 veces en cancha, con 5 victorias para Marcelo, 5 empates y 3 triunfos para el chileno.

En detalle ambos se enfrentaron cuando el brasileño jugaba por los ‘merengues’ y el ‘Rey’ vistió las camisetas de Juventus, Bayern Múnich y Barcelona. Además, hay tres duelos por la Selección.

Con Marcelo en Fluminense solo hubo un choque, y fue un 0-0 cuando Vidal jugaba por Flamengo.

Vale recordar que Colo Colo visita al ‘Flu’ este martes 9 de abril, a contar de las 20:00 horas de nuestro país.