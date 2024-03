No todo fueron buenas noticias para Colo Colo tras vencer a Sportivo Trinidense y acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y es que, en los minutos finales del encuentro, el mediocampista César Fuentes encendió las alarmas en el ‘Cacique’ luego de tener que ser sustituido por lesión y, este jueves, se confirmó lo peor: la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

Un complejo parte médico que también dio a conocer que el jugador deberá someterse a cirugía, por lo que estará varios meses de baja en el equipo que dirige el argentino Jorge Almirón.

A través de sus redes sociales, el ‘Corralero’ se refirió a esta grave lesión y, de paso, agradeció las muestras de preocupación y apoyo por parte de los hinchas albos.

“Sin duda, uno de los momentos más duros de mi carrera, pero lo superaré con mucha fuerza y dedicación como me he caracterizado siempre. Agradezco todas las muestras de cariño que me han enviado, que me ayudan mucho a superar este difícil momento. Un abrazo grande para todos”, expresó Fuentes en su Instagram.

A pesar de que aún no hay ninguna información oficial respecto del tiempo de recuperación, se espera que el volante esté de baja por lo menos seis meses.