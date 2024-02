El exgoleador e histórico albo reveló que insistió hasta dos veces, pero desde Macul no le devolvieron el llamado.

El exjugador y recordado atacante de Colo Colo, Esteban Paredes sorprendió al balompié nacional luego de anunciar su regreso a la actividad, eso sí, en un rol muy distinto: el de gerente deportivo.

A partir del 1 de marzo, el otrora goleador asumirá el mencionado cargo en Santiago Morning, no sin antes, dejar en claro que pudo realizar lo mismo en el elenco albo, pero se encontró con un ‘portazo’.

En conversación con Futuro Fútbol Club, Esteban Paredes confesó que habló con “Rodrigo Córdova (gerente de comunicaciones de Blanco y Negro), le dije que me estaba preparando, que tenía un proyecto para presentar, él me dice que estaban trabajando en un tema y que me iban a llamar”.

Para sorpresa del ídolo del ‘Cacique’, no hubo llamado alguno y lamentó al revelar que “en Colo Colo rechazaron mi proyecto”.

“No sé si lo vieron con buenos ojos o para más adelante, no me dieron respuesta. Lo presenté el año pasado, a comienzos de año, y este año lo presenté en Santiago Morning”, insistió Esteban Paredes, en un tema que para él ya es pasado.

“Ya está, ahora quiero trabajar aquí en Santiago Morning”, sentenció el también exjugador de clubes como Puerto Montt, Universidad de Concepción y Coquimbo Unido.