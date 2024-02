Pese a sellar su salida de Colo Colo y firmar por el Tacuary de Paraguay, los dardos del delantero Darío Lezcano hacia Gustavo Quinteros no se detienen. Esta vez, en su llegada a la liga paraguaya, el atacante volvió a cargar contra el exentrenador del ‘Cacique’.

En entrevista con el programa ‘Fútbol a lo grande’ de Radio Monumental AM del país guaraní, Lezcano dio detalles de cómo se comportaba Quinteros con sus jugadores y cómo era el vestuario albo.

“Todo el mundo le tenía miedo a Gustavo Quinteros. Nadie quería hablar porque él amenazaba a los jugadores, les decía: ‘Si hablan, no van a jugar’. Para mí, él es un doble cara”, arremetió el futbolista paraguayo.

En la misma línea, Lezcano reveló que el DT frustró su llegada al fútbol ecuatoriano, a pesar de que no contaba con él en Macul. “Lo que me molestó es que habló mal de mí en Emelec”, explicó.

“Yo no lo hice nada y nunca le dije nada… Él no me dejó ir junio, pese a que me dijo que no iba a contar conmigo”, complementó.

Cabe consignar que en su paso por Colo Colo, el ariete de 33 años sólo alcanzó a disputar nueve partidos, donde convirtió en tres ocasiones.