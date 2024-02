Pese a que se pensaba que la presentación de Arturo Vidal en el Estadio Monumental iba a calmar las aguas dentro de Blanco y Negro, Aníbal Mosa decidió no dar tregua y seguir con la ‘guerra’ contra Alfredo Stöhwing -presidente de Colo Colo-, quien le enrostró las millonarias pérdidas de la institución en su mandato y su responsabilidad en el casi descenso del club en 2020.

Y es que, luego de la bienvenida que preparó el ‘Cacique’ al ‘King’, el dirigente se refirió a las palabras de Stöhwing y le echó más bencina a esta disputa mediática, que comenzó cuando Mosa increpó al mandamás del club por la venta de Damián Pizarro y el supuesto desaire al cuerpo médico del equipo en el fichaje de Vidal.

“Me sorprende lo delicado de cutis que está. Lo que dije fue la descripción de hechos que han ocurrido en el tiempo y son bastante fáciles de comprobar… Si decidió abrir el baúl de los recuerdos y sacar la historia de cuando tuvimos que pelear el descenso, le digo que él también estaba en ese directorio junto con los mismos compañeros que tiene hoy sentados con él. Y estuvieron de acuerdo con todas las decisiones que tomamos, y por unanimidad”, arremetió el empresario.

En la misma línea, Mosa apuntó a Stöhwing y lo señaló de “faltar a la verdad”, exteriorizando su sorpresa por las declaraciones del presidente del cuadro de Macul.

“Estoy muy extrañado. Y de cierta manera, quiero decirle que no falte a la verdad. Lo de los 15 millones de dólares que él dice es completamente falso, es mentira, y no hay que mentirle a la gente… Me parece vergonzoso que se quiera restar de esa responsabilidad. Yo lo asumo como presidente de la época, pero yo no gobernaba solo. Había más directores. Querer sacarle el poto a la jeringa, Alfredo, echándome la culpa de todo a mí no corresponde. No habla bien de un colocolino”, enfatizó.

Por último y respecto de los rumores que lo señalan como futuro (y nuevamente) candidato a la presidencia de Blanco y negro, además de las críticas del propio Stöhwing por esto mismo -señalando que se encuentra en campaña-, Mosa contratacó.

“Que deje de ver tantas películas o series de vampiros o terror, porque está viendo fantasmas en todos lados. Que vea algo más tranquilo, como la Pequeña Casa en la Pradera. No quiero polemizar, pero si él quiere ocultar su ineficiencia echándome la culpa, debería usar otros argumentos”, cerró.