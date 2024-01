El preparador físico Juan Ramírez, quien viene trabajando con Arturo Vidal desde hace varios años, aseguró que el ‘Rey’se encuentra en perfectas condiciones, en medio de las ‘idas y vueltas’ que tienen en suspenso el fichaje del jugador por Colo Colo.

Recordemos que si bien Vidal ha expresado su deseo de jugar en el ‘Cacique’, incluso haciendo un esfuerzo económico, lo cierto es que su arribo está en dudas por trabas que han nacido desde el bloque Vial de Blanco y Negro, donde existen dudas respecto a su salud.

“Puedo decir que la rodilla está espectacular. Del último tiempo he estado con él en Múnich, Barcelona, esta es la tercera recuperación importante y que es la mejor”, aseguró tajante el PF en diálogo con La Tercera.

“Se ha tomado los tiempos pertinentes para recuperarse. Eso es un plus. Ha desarrollado los tratamientos plenos. No estaba el apuro de un club, de tener que sumarse para jugar. Estaba lo de Colo Colo, pero ha mantenido la tranquilidad. Club iba a aparecer. Por eso estaba tranquilo. Si me preguntas, lo único que puedo decir es que de sus últimas recuperaciones esta ha sido la mejor. Por plazos, tranquilidad,, por no tener la premura de jugar”, complementó.

“Por la edad, porque es una tercera cirugía. Entonces, Arturo no ha tenido que hacer nada que no haya sido evaluado por el cuerpo médico de la Selección, que lo operó. Ha estado todo este tiempo en Chile, a excepción de un viaje a Brasil. Arturo en Chile es Arturo Vidal. Los doctores están para él”, acotó.

En relación a las dudas que han ido apareciendo sobre la salud del ‘Rey’, Ramírez contestó que “hay un intento de alarmar, de buscar alguna justificación para no considerar lo económico como corresponde. Es poder validar un poco un mal reconocimiento”.

“Arturo está listo para jugar. Está en mejor condición que la que cuando llegó al Barcelona, a la elite, a jugar una semifinal de Champions en un equipo en que además, alcanzó importancia. Está para tener, desde lo físico, una gran campaña”, puntualizó.

“Hoy Arturo está físicamente para el Inter o el Barcelona”

Al ser interrogado si Vidal sigue siendo un jugador para la alta competencia, Ramírez no tuvo dudas: su respuesta fue afirmativa.

“Tengo las evaluaciones. Manejo la gestión de la carga en el Inter y el Barcelona. Lo que estaba rindiendo hace un año y medio es superior a todos los futbolistas chilenos. Lo digo con datos y se los muestro”, explicó.

“(Arturo) Corre 140 metros por minuto, 20 más que el resto de los jugadores chilenos en un partido top, de esos con alta intensidad. En su último partido completo jugado en la elite corrió 140 metros por minuto. Es una locura”, acotó.

Finalmente, Juan Ramirez afirmó que “tuve la posibilidad de manipular datos del Inter y del Barcelona. Hoy Arturo está para eso. Para competir al más alto nivel. Ha hecho entrenamientos en cancha, ha jugado partidos. La gente que lo ha visto jugar se ha dado cuenta de lo bien que está. Yo también lo he hecho con él”.