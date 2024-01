Colo Colo aún no ha realizado movimientos en el mercado de pases y esto, podría extenderse y no precisamente por no querer hacerlo, si no que nuevas informaciones hablan de que la FIFA los tiene en su lista ‘negra’ de los clubes en el mundo que no pueden inscribir jugadores durante este 2024.

Todo esto luego de que en el portal del ente rector del fútbol mundial apareciera el nombre de Colo Colo, San Marcos de Arica y Barnechea.

Sin embargo, el drama del ‘Cacique’ tiene nombre y apellido y es Pablo Solari, la ‘joya’ que los salvó del descenso hace un par de temporadas, hoy está siendo un dolor de cabeza para la dirigencia del conjunto ‘popular’.

Resulta de que todo fue alegría cuando Solari fichó por River Plate, pero la agencia que representa al joven delantero argentino, demandó a Blanco y Negro por el pago del 10% de la transferencia del jugador en un caso que los ‘albo’ perdieron en el TAS.

Esto deriva en que las llegadas de Luciano Cabral como de Arturo Vidal se detengan hasta que Colo Colo realice el pago de dicha deuda.

No obstante, exista una vía de salida para poder dejar sin efecto la determinación de la FIFA y es el pago de 400 mil dólares, unos que según información de T13 Deportes, será cancelada dentro de los próximos días para poder hacer efectivas las llegadas de los jugadores mencionados.