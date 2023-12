El ex estratega de los albos dejó a un pequeño fanático del 'Cacique' al borde de las lágrimas con un especial saludo.

Gustavo Quinteros dejó Colo Colo y su salida, no exenta de bullicio luego de que la directiva de Blanco y Negro decidiera no renovar su vínculo, cala hondo en los hinchas albos.

Y es que tras cumplir un ciclo de tres años, coronado recientemente con el último título de Copa Chile 2023, su adiós sigue generando emoción en los fanáticos del ‘Cacique’, uno de ellos, llamado Agustín Fuentealba.

El pequeño fanático se viralizó en redes sociales luego de que su padre evidenciara que lloró por el adiós del estratega a Macul, registro que llegó hasta los ojos del ahora ex DT de Colo Colo.

En un emotivo gesto, el propio Gustavo Quinteros decidió saludar al niño y mandarle un mensaje consolador, que de seguro, recordará por siempre.

“Hola Agustín Fuentealba, ¿cómo estás?, te saluda Gustavo Quinteros. Sé que estás triste porque me fui de Colo Colo, pero no te pongas triste. Quiero que estés feliz, quiero que disfrutes mucho estas fiestas junto a tu familia. No tengo dudas de que tu equipo, Colo Colo, te va a dar muchas más alegrías”, dijo el DT.

“Desde la distancia te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor, te quiero ver muy contento siempre y nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento”, cerró Quinteros al despedirse ante la mirada atónita del hincha de Colo Colo, que se encontraba al borde de las lágrimas.

Su padre, además, grabó un especial mensaje de su hijo para el otrora seleccionador de Universidad Católica. “Gracias por apoyarme y tratar de no sentirme triste. Donde sea que la pase bien y si va a otro equipo lo voy a apoyar igual y ojalá que vuelva al Colo”, replicó Agustín Fuentealba.

En tanto, Quinteros ya trabaja en resolver su futuro y mientras tanto, disfruta de sus vacaciones luego de marcharse por la puerta ancha del Estadio Monumental, con un total de 154 partidos, 79 victorias, 33 derrotas, 42 empates y cuatro títulos a su haber como director técnico de Colo Colo.