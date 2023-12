Salió con todo a defenderse. Gustavo Quinteros, desde hace tres días exentrenador de Colo Colo, respondió públicamente a los dichos en su contra del actual presidente del Club Social del ‘Cacique’, Matías Camacho.

Recordemos que Camacho justificó en entrevista con DaleAlbo su voto a terminar el vínculo con Quinteros en la última reunión del directorio de Blanco y Negro, argumentando que el DT tuvo actitudes cuestionables como reunirse con representantes.

“El representante debe negociar con el gerente técnico la renovación de contrato. El técnico debe hablar con el jugador de aspectos técnicos y tácticos que considere necesarios. Conversar con un representante no es apropiado”, afirmó.

Al respecto, en diálogo con TNT Sports, Quinteros remarcó que “la mayoría de la gente inteligente que me conoce y sabe cómo soy, no caerá en estas mentiras…. A veces iba cuándo ganábamos, nos visitaba en el camarin, pero los jugadores no tenían una relación directa”.

“No quiero hablar de él, porque para mi no tiene importancia, pero habló de que tenía mala relación con jugadores y los primeros que me llamaron fueron Maxi Falcón, Esteban Pavez y Emiliano Amor”, agregó.

El estratega, en la misma línea, expresó que “no quiero darle más minutos a este personaje, ni poner a mi nivel a alguien que no hizo nada positivo por el club. Si me hablas de Valladares y Marchant, te digo que son unos fenómenos. Siempre estuvieron en las buenas y en las malas y son muy apreciados por los jugadores. Pero no este personaje, porque es todo lo contrario”.

“Con Edmundo Valladares y Edison Marchant las cosas hubiesen sido distintas. No sé por qué existió ese cambio, pero fue perjudicial para el club. La mayoría de los jugadores no tiene relación con ese personaje que salió a hablar ahora y espero que yo me fuera para tratar de difamarme”, complementó.

Finalmente, Gustavo Quinteros lamentó no poder decir adiós a lo grande: “Me hubiese gustado despedirme en una rueda de prensa y darle la mano al presidente (Alfredo Stöhwing) para agradecerle su confianza”.