Jordhy Thompson volvió a estar en la palestra noticiosa, otra vez, por un hecho fuera de lo futbolístico. El jugador protagonizó otro caso más de violencia de género en contra de su pareja, Camila Sepúlveda, motivo por el cual fue detenido por Carabineros.

El hecho remeció las redes y sobre todo, a las y los hinchas de Colo Colo, quienes ya perdieron la paciencia con el jugador y a toda costa, piden su salida del club.

Jordhy Thompson debe ser despedido, expulsado o como lo quieran decir de mi amado@ColoColo @CSyDColoColo

No se puede seguir dando oportunidades a quien no las quiere ni las valora

Estos no son los valores de Arellano

FUERA THOMPSON DE MI CLUB

— Patricio #Apruebo de salida (@Patrici98818838) November 6, 2023