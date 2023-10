Se salvaron en Macul. En su sesión de este martes, el Tribunal de Disciplina oficializó diversos dictámenes para equipos del balompié criollo, entre ellos, a Colo Colo.

Resulta que los albos estaban en el ojo del huracán debido a que sus hinchas utilizaron fuegos de artificio en medio del clásico contra Universidad Católica que se jugó el pasado domingo 1 de octubre.

Respecto a aquello, el juez del mencionado compromiso, Felipe González, consignó en su informe arbitral que “al momento de salir los equipos a la cancha al inicio del partido, se encienden innumerables bengalas en el sector Arica del estadio y se lanza pirotecnia“, repitiendo la misma observación para el segundo tiempo.

Por lo mismo, se esperaba una posible sanción en contra del ‘Cacique’, pero no fue así. De acuerdo con Christopher Brandt de ESPN, el Tribunal de Disciplina decidió omitir y no citar a declarar a Colo Colo, ¿la razón? “Los elementos utilizados no cayeron a la cancha”.