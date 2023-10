Damián Pizarro empieza a superar sus semanas más difíciles en Colo Colo. Y es que tras su bullado acto de indisciplina que protagonizó con Jordhy Thompson en septiembre del presente año, el delantero parece, al fin, comenzar a enfocarse netamente en lo deportivo.

En tal sentido, el joven futbolista no escatimó en autocriticarse y reflexionar tras el suceso que lo terminó separando, por momentos, del plantel profesional de los albos.

“(Fue algo) de cabro chico no más. Fui irresponsable. Ofrecí las disculpas que tenía que dar y a quien tenía que dárselas“, confesó el atacante a El Mercurio.

Sobre el hecho, reconoció que “más que afectarme, me hizo cambiar el chip, porque hasta ese problema no me daba cuenta de quién era, de que voy a tal lugar y me piden una foto”

Y es que aún siendo protagonista de la indisciplina, para Pizarro eso era un tema de no creer. “Fue un momento en que me sentí mal, ‘qué hice’, me pregunté”, apuntó.

Reconociendo sus errores y pidiendo perdón por todos lados, el atacante de 18 años aceptó entender la precaución y sobre todo, la responsabilidad de su profesionalismo tanto dentro como fuera de la cancha.

“Me di cuenta altiro y asumí las consecuencias. Me puse los pantalones ‘sí, fui yo, yo quise ir a jugar’. El tema era cómo me paraba después de eso, cómo iba para adelante”, contó.

Después, llegó quizás lo más difícil: el cara a cara con sus compañeros.

“Fue lo normal que me pudieron decir: ‘fue una cagada’, ‘fuiste poco responsable’, ‘le faltaste el respeto a tus compañeros y al cuerpo técnico’. Perdí un poco su confianza y ahora estoy trabajando, cuidándome, tomando responsabilidades para ganármela”, finalizó.