Damián Pizarro timbró el sábado su mejor presentación como jugador del primer equipo de Colo Colo, gracias a un doblete en la goleada 6-0 sobre el líder Cobresal por la 24ª fecha del Campeonato Nacional.

Con sus dos dianas ante los de El Salvador, el joven ariete de 18 años se sacudió del mal momento que vivió tras ser sorprendido jugando por una liga de futbolito a horas del Superclásico con La U.

Incluso, en el registro, se aprecia al ariete protagonizando una pelea con integrantes del equipo rival. Ante esto, Gustavo Quinteros no lo citó al ‘derbi’ con los azules, al igual que Jordhy Thompson.

Tras el choque con los de Gustavo Huerta, Pizarro posteó en primer lugar un mensaje cargado de aliento. “Vamos por todo. Contento por el triunfo y por el esfuerzo de mis compañeros. Gracias a toda la gente que nos fue a apoyar! Vamos todos juntos por más“, escribió.

Luego, el ariete subió una historia en Instagram que encendió las redes, principalmente por la letra de una canción del cantante urbano Tempo, con un evidente mensaje para sus detractores.

“Mientras muchos me maldicen, el señor me bendice. Aunque tengo las cicatrices por las cosas que hice, yo no voy a dejar que ninguno de ustedes me pise, infelices. Me paso por el bicho todo lo que dicen”, menciona el tema.