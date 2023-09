Una pregunta casi obligada sobre la indisciplina de Jordhy Thompson y Damián Pizarro en Colo Colo fue la que respondió, sin problemas, Daniel Morón.

El gerente deportivo de los albos se refirió al partido de fútbol amateur en el que participaron ambos jugadores, evento que los dejó fuera del Superclásico ante la U por decisión de Gustavo Quinteros.

En primer lugar, el legendario exportero de los albos reconoció que desde la directiva del Cacique “teníamos evidencia que asistieron un partido, pero me dijeron que era un beneficio. Yo les dije que no estaba bien, que era muy peligroso y que los exponía”.

Fue en ese contexto donde el campeón de la Copa Libertadores de 1991 con Colo Colo aseveró: “Esto no es un jardín infantil, no podemos estar detrás de ellos a cada instante. Es más, casi estamos así”.

“Cuando termina el partido les habló yo, después el PF, el técnico, la gente del club, pidiéndoles que se cuiden, que manejen bien sus espacios privados. Esto es para relatarles que ya habíamos tenido una conversación“, agregó.

Posteriormente, el dirigente respaldó la decisión de Quinteros. “El DT dijo que no debían estar y nos parece bien. Es una forma de mandar un mensaje, porque debe de haber chicos que hacen este tipo de cosas”.

¿Y qué pasará con Thompson y Pizarro? “Seguramente habrá una sanción interna, tiene que ser ejemplificadora, no puede pasar colado“, aseveró Daniel Morón, que también se refirió particularmente a Jordhy y su opción de salir de Macul.

“No queremos vender jugadores. Tenemos un mercado cerrado ni para comprar ni vender. Si llega una oferta interesante, quizás tomaremos una decisión“, finalizó.

