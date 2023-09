Damián Pizarro pasó de protagonizar noticias por sus buenas actuaciones con Colo Colo a estar en el centro de la polémica tras haber sido parte de una pelea en un campeonato amateur.

Hace tan solo algunos días, se reveló el video que muestra al ariete del ‘Cacique’ siendo parte de una trifulca en un torneo que supuestamente era ‘amistoso’.

Lo cierto es que el registro capta en el momento exacto donde el delantero colocolino lanza una serie de golpes a un rival en dicho encuentro y lamentablemente, uno de ellos no conectó de buena manera, por lo que ahora arrastra consecuencias no tan dolo deportivas para su carrera, si no también médicas.

Según la información revelada en la tarde de ayer por DaleAlbo, Pizarro deberá extender su periodo fuera de las canchas, luego de enfrentarse a una operación de su mano derecha, específicamente en el quinto metacarpiano, por una fractura que sufrió por pegar de mala forma un puñetazo.

Así también, complementan que la intervención quirúrgica será este lunes 4 de septiembre y dependerá de los resultados y de la evolución de la zona afectada para conocer cuando volverá a ser parte de los convocados por Gustavo Quinteros, quien golpeó la mesa y castigó al ‘9’ de Colo Colo y a Jordhy Thompson, quien también fue parte del comentado torneo.

Por otra parte, su nominación a la selección chilena aún está en duda, ya que las estimaciones para su recuperación hablan de casi 6 semanas fuera de toda competencia, además, de la determinación que tomé el cuerpo técnico de La Roja sobre la bochornosa actitud del joven delantero a días del Superclásico que no jugó.