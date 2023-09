Ad portas del Superclásico n°194 del fútbol chileno, que se disputa este sábado en el Estadio Santa Laura, una voz autorizada como lo es el exfutbolista nacional Carlos Caszely se refirió a la encarnada rivalidad entre Universidad de Chile y Colo Colo, aunque restándole méritos.

En conversación con ESPN Chile, la leyenda del balompié criollo hizo notar la superioridad del ‘Cacique’ en estos enfrentamientos y, fiel a su estilo, hizo saber su polémica opinión al respecto.

“De un tiempo a esta parte ya no es tanto un clásico entre Colo Colo y la U, porque hace más de 10 años que la U no puede ganar”, fueron las primeras palabras del ‘Rey del metro cuadrado’.

En la misma línea, Caszely también apuntó al deficiente espectáculo que entregan ambos elencos en cada Superclásico, añorando la rivalidad de tiempos pasados.

“Muchos no nacían, pero este partido se convirtió en clásico durante los ochenta, por el público, ya que habían más de 70 mil personas en el estadio y ambos brindaban buen espectáculo… Hoy día Colo Colo está muy superior a la U, a pesar de que en la tabla no se refleja mucho, la diferencia de cuatro puntos entre sí no muestra cómo es que juegan ambos equipos”, reflexionó.

Por último, el exfutbolista analizó lo que será la edición 194 de este esperado encuentro: “Nosotros vemos que Colo Colo llega hasta siete veces al arco por partido, si bien es cierto no convierte tanto, y a la U le está costando demasiado”.