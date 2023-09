La cercanía de un nuevo Superclásico del fútbol chileno llevó a TNT Sports a invitar a Gabriel ‘Coca’ Mendoza para comentar lo que será el atractivo cruce de este sábado en el Estadio Santa Laura.

Y quien fuera estrella de Colo Colo coincidió en el set con el comentarista y símbolo de La U, el ex guardameta Johnny Herrera….Y sacaron chispas.

Mendoza dio el golpe de entrada. Llego al estudio con una polera que destacaba a los cracks de la Copa Libertadores ganada en 1991 y lanzó: “Esa es la que no van a tener nunca algunos”.

Ante esto, el ‘Samurái Azul’ indico que “viene suavecito este hueón hoy día…”, a lo que el otrora lateral derecho recogió el guante de inmediato: “Es para ti, Johnny”, dijo.

Luego, a la hora de recordar a los jugadores que han vestido las casaquillas de Colo Colo y La U, el ‘Coca’ volvió al ataque al apuntar que “yo nunca me pondría la camiseta del archirrival”.

El futbolista más ganador en la historia de Universidad de Chile, con 12 títulos, no se quedó atrás y respondió: “No te iban a llamar tampoco”.

Frente a esta aseveración del ex arquero, Mendoza continuó con este sabroso round contando que “sí me iban a llamar. Me llamaron varias veces cuando estaba el ‘Guagua’ (DT Roberto Hernández), y yo no quise ir, porque soy colocolino de corazón”.

Para terminar, Herrera le preguntó al de Graneros “¿No eres de Wanderers?”, a lo que el exdefensa le enrostró su polera negra con el plantel campeón de América del 91’.