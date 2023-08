El entrenador argentino no quiso hablar de temas contractuales e instaló la preocupación entre los hinchas del 'Cacique'.

A seis puntos del líder Cobresal y con un partido pendiente, Colo Colo dejó atrás sus fracasos continentales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) y volvió a ilusionarse con levantar su estrella n°34 de la mano de Gustavo Quinteros.

Justamente, el entrenador argentino-boliviano habló en conferencia de prensa sobre el presente del ‘Cacique’ en el Campeonato Nacional y, tras ser consultado por las renovaciones de César Fuentes y Esteban Pavez, el DT dio pistas sobre su continuidad en Macul.

“No puedo darte una opinión ahora para el año que viene, mi contrato termina en diciembre. Fuentes y Pavez son fundamentales, en cualquier equipo que esté me gustaría tenerlos”, puntualizó el estratega, evitando proyectarse en el elenco albo.

En la misma línea, agregó: “Es un tema que se va a hablar más adelante. Hoy por hoy, ni el club ni el cuerpo técnico está pensando en eso, sino en revalidar el título y darle mejor juego a este equipo”.

Con su renovación en peligro, Quinteros también tuvo palabras para la pelea por quedarse con la portería colocolina entre Fernando De Paul y Brayan Cortés.

“Cualquiera que ataje me da mucha seguridad. Brayan tuvo una gran actuación, De Paul también el partido anterior. Para mí no va a cambiar mi opinión, los dos están capacitados para jugar. La rotación no es fácil, quiero que los dos estén motivados y en actividad”, recalcó.

Antes de finalizar, el entrenador se refirió a los pocos minutos que ha tenido el nuevo fichaje Pablo Parra, aludiendo a que su suplencia tiene que ver con un tema físico y no con uno técnico.

“Todos tienen las ganas de estar para jugar, pero Pablo venía con una pequeña molestia en el gemelo. Ayer hizo fútbol y hoy no entrenó normal por una molestia en el gemelo. Quiere jugar y nosotros tenemos ganas, pero hay que llevarlo de a poco”, explicó.