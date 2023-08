Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, se refirió a los encontrones que habría tenido con varios jugadores del ‘Cacique’ en las últimas semanas.

El último de ellos fue con el delantero paraguayo Darío Lezcano, quien acusó al DT de mentir sobre su estado físico y arremetió contra él por no tenerlo en consideración ni dejarlo salir del elenco albo.

En conferencia de prensa, el estratega negó líos con sus dirigidos y apuntó a la prensa por temas como el de Lezcano y los supuestos roces con Maximiliano Falcón y Esteban Pavez.

“Sobre Colo Colo hablan un 80% de mentiras. Inventan peleas, a mí me da pena la gente. Me hacen reír, porque dicen que me peleo con Pavez, con Falcón y con Lezcano y nada que ver”, aseguró Quinteros.

“Tengo una relación excelente con todos los jugadores. Desde el 2020 en el vestuario nunca hubo un problema ni lo va a haber. No le mientan más a la gente, me da pena que algunos de ustedes lo hagan”, insistió el DT del ‘Cacique’.

Consultado sobre los dichos de Lezcano, quien entre otras cosas afirmó que “según él (Gustavo Quinteros) yo no estoy físicamente al cien, pero eso no es cierto”, el técnico volvió a cuestionar a los medios.

“Yo no me peleé con Lezcano. ¿Qué problema físico tiene Lezcano? Ninguno. Si él no juega es porque hay otro mejor, pero no inventen cosas”, concluyó el estratega de los albos.

Colo Colo, vale recordar, recibe a Palestino este miércoles 2 de agosto por Copa Chile. Luego, el domingo 6, visitará a Everton por la fecha 20 del Campeonato Nacional.