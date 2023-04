Camila Sepúlveda, expareja de Jordhy Thompson, criticó el actuar del club Colo Colo sobre los hechos de violencia que ha sufrido por parte del joven futbolista albo.

Tras conocerse la primera agresión, a mediados de marzo, el jugador de 18 años fue separado del primer equipo del ‘Cacique’ y pasó a jugar para el equipo proyección.

No obstante, a comienzos de abril, fue reintegrado al plantel que dirige Gustavo Quinteros por recomendación de los profesionales que lo tratan en la Casa Alba.

Hace un par de días se conoció una nueva denuncia de agresión física y psicológica de Thompson a Camila. Frente a esto, Colo Colo ‘congeló’ al jugador y apuntó que el volante “manifestó que los hechos son anteriores al compromiso que él asumió con la institución, cuando se realizó la acusación anterior”.

Frente a la reacción del club, la estudiante de obstetricia lamentó el poco apoyo recibido por la institución alba. “Quise salir a hablar por todos los comentarios que están haciendo en contra de mí. Igual quería proteger un poco mi imagen”, expresó la joven en diálogo con Mega.

“Llamé a Colo Colo contando, llorando, lo que había pasado y me dijeron que ya era mucho, que no podían seguir cubriéndolo, que me alejara de él. Que tenía que verla por mí, porque él no iba a cambiar”, agregó.

Expareja de Thompson acusa durísimos mensajes recibidos: “¿Te falta fama?”

Además, Camila Sepúlveda compartió en sus Historias de Instagram crudos mensajes en su contra por denunciar nuevamente a Jordhy Thompson.

“Como duele leer estos comentarios”, escribió la joven frente a las crueles burlas por su aspecto físico.