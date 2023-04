Rompió el silencio. Ítalo Sepúlveda, padre de la expareja de Jordhy Thompson, Camila, apareció en TV y pidió el despido del futbolista de Colo Colo

Esto luego que su hija diera a conocer videos y fotografías de malos tratos, y exhibiera moretones, aseguran que fue víctima de otra golpiza de parte de la joven promesa del ‘Cacique’.

“Me pegó otra vez, con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza y me quitó el celular”, fue parte de los mensajes de Camila.

Ítalo decidió alzar la voz frente a la nueva acusación de su hija y afirmó, en diálogo con el matinal ‘Contigo en la Mañana’ de Chilevisión, que “yo en estos momentos no estoy con la capacidad de ver el futuro de este niño. Lo que más quiero es que lo echen de Colo Colo. Es lo que sentimos y queremos que pase. Pónganse en mis zapatos”.

“Camila está mal. Lo viene pasando mal hace hartos meses. Ella trató de luchar, pero cada vez creció más y se salió de las manos”, agregó.

“Él tenía las puertas cerradas de nuestra casa”

Al ser consultado por la relación de su hija con Jordhy, el padre de Camila fue enfático en detallar que “ella seguía con este niño en contra de toda la familia. Él tenía las puertas cerradas de nuestra casa”.

“La mamá de Camila no lo aceptó nunca más. Me imagino que ella estaba enamorada, la llevé obligada a sacar la denuncia y cuando la pusimos otra vez volvió”, agregó.

“Espero que con los últimos episodios del fin de semana ella se de cuenta que esto tiene un punto final y que tiene una red de apoyo grande. Yo soy transportista y no estoy tan presente, pero están su mamá y sus abuelos”, complementó.

Hay que consignar que Colo Colo por ahora no se ha referido a la situación. Fiscalía, en tanto, formalizará al jugador por violencia intrafamiliar y la audiencia ya tiene fecha: martes 9 de mayo.