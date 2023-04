Jordhy Thompson, jugador de Colo Colo de 18 años, nuevamente está en líos extrafutbolísticos tras ser ‘funado’ otra vez por su expareja.

El novel jugador albo, quien ya había sido denunciado en marzo por golpear a la mujer en un club nocturno, esta vez fue acusado de golpear, insultar y amenazar a su otrora novia.

“Me pegó otra vez, con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza y me quitó el celular”, detalló la denunciante en redes sociales.

Y ahora, según detalla The Clinic, el futbolista será formalizado por la Fiscalía por el primer caso de violencia conocido y que, incluso, ya tiene fecha para su audiencia.

“Se le imputan los delitos de lesiones menos graves en contexto de violenta intrafamiliar (VIF) y lesiones leves en contra de dos víctimas. Estas fueron identificadas como la expareja de Jordhy Thompson y una testigo de los hechos”, aseguraron desde el citado medio.

La denuncia fue ingresada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que fijó la audiencia de formalización en contra del futbolista para el próximo martes 9 de mayo, a las 11.00 horas.

Pablo Larraín Ballerino, abogado defensor de Jordhy Thompson, contó a la mencionada publicación que la imputación es “antojadiza” y le restó gravedad a las denuncias en contra de su representado.

“Deben circunscribirse únicamente a delitos de lesiones leves, tratándose así de faltas, y de ninguna forma de simple delito”, indicó el letrado.

Larraín Ballerino, además, pidió una audiencia de cautela de garantías previa a la formalización. La petición fue rechazada por Fiscalía, por lo que Thompson deberá presentarse este 9 de mayo al juzgado.