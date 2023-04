El actual entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, apoyó el reclamo publico de Claudio Borghi a sus jugadores: "Fue un error si alguno no lo saludó".

Respaldó el reclamo público de Claudio Borghi a sus jugadores. Gustavo Quinteros, actual entrenador de Colo Colo, se cuadró con el ‘Bichi’ y su ‘tirón de orejas’ al primer equipo del Cacique por no saludarlo tras coincidir en un avión.

“Ellos no saben, no jugaron conmigo, no fueron compañeros del fútbol, pero tienen que leer los huevones… este guatón ganó algo en el club, este gordo jugaba”, expresó Borghi sobre el desaire en el programa de TV del que es panelista, Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Al ser consultado por esta situación en conferencia, Quinteros no quitó responsabilidad a sus futbolistas y apoyó a Borghi. “Creo que es un error si alguno no lo saludó”, expresó.

“No sé si Borghi es ídolo en Colo Colo, pero es una persona muy importante, que hizo un gran trabajo, que consiguió títulos, que aportó al club y está en la historia ganadora del club”, complementó el actual entrenador ‘albo’.

En la misma línea, Quinteros fue firme en su discurso y reforzó que “no tengo dudas de que cualquier jugador que esté en Colo Colo lo tendría que saludar”.

“Hay que estar atento a esas cosas… la verdad es que no me di cuenta en ese momento”, cerró.