El exfutbolista y entrenador multicampeón con Colo Colo, Claudio Borghi, protagonizó un especial momento en medio del programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

Todo cuando el ‘Bichi’ decidió sacar a luz una especie de desplante vivido por parte del actual plantel del ‘Cacique’, cuando coincidieron en un avión.

En específico, el también excampeón del Mundo en 1986 no escondió su incomodidad, y tristeza, porque los futbolistas ‘albos’ no lo saludaron.

“Yo viajé con Colo Colo el otro día, y si bien no dirigí a nadie de estos chicos, no conozco a nadie, me saludó Quinteros, Gil y Morón”, afirmó.

“Ellos no saben, no jugaron conmigo, no fueron compañeros del fútbol, pero tienen que leer los huevones”, agregó.

En la misma línea, Borghi profundizó que “este guatón ganó algo en el club, este gordo jugaba”.

“Tampoco uno pide que te hagan reverencia, solo un: ‘hola huevón, ¿como estás?’, ‘yo bien, ¿vos cómo estás’, ‘bárbaro’”, concluyó, rematando que “si pasa con Colo Colo, imagínate con otro equipo… me agarran a combos”.