Los hinchas de Colo Colo ya se frotan las manos. La próxima semana arranca una nueva edición de la Copa Libertadores y, para la alegría de los fanáticos albos, algunos partidos serán transmitidos por TV abierta.

Chilevisión, que ya pasó por su señal duelos de la etapa previa de Magallanes en la presente versión del torneo, continuará difundiendo compromisos de esta competencia. Y lo quiere hacer en grande.

Según adelantó RedGol, el canal chileno ya aseguró tres partidos del ‘Cacique’ en su fase grupal, de un total de seis.

La cita publicación, además, dio cuenta de cuáles serán los enfrentamientos que podrán ser visto en TV abierta en nuestro país.

El primero de ellos será el de la visita del equipo de Pedrero al Deportivo Pereira, de Colombia, el próximo 5 de abril.

Después también CHV dará los duelos de Colo Colo como forastero ante Monagas (23 de mayo) y la revancha con Pereira en Santiago (29 de junio).

Si alguien se ilusionó con volver a ver al ‘Cacique’ ante Boca Juniors de esta manera, deberá seguir esperando.

Partidos de Colo Colo en Copa Libertadores por CHV

Deportivo Pereira vs Colo Colo: Miércoles 5 de abril, 22:00 horas en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

Monagas vs Colo Colo: Martes 23 de mayo, 18:00 horas en el Estadio Monumental de Maturín.

Colo Colo vs Deportivo Pereira: Jueves 29 de junio, 18:00 horas en el Estadio Monumental.