Hace algunos días, se concretó uno de los traspasos más comentados en el fútbol nacional, cuando Matiás Zaldivia, fue oficializado como el cuarto refuerzo de Universidad de Chile, tras estar más de 7 años en Colo Colo.

Tras varios comentarios y rumores, la entidad azul confió en lo que puede entregar el zaguero de 31 años, quien fue una de las peticiones del nuevo técnico del Romántico Viajero, Mauricio Pellegrino.

En la jornada de hoy fue presentado con la indumentaria de La U, junto a Leandro Fernández y al momento de enfrentar a los medios de comunicación que estaban presentes, reveló los motivos de su llegada al eterno rival del ‘Cacique’.

En sus declaraciones, Zaldivia confesó: “Soy sincero, apenas me llamó Manu me encantó la idea de que me quieran tanto él como técnico. Tengo una gran responsabilidad, el desafío es grande, se arma un gran equipo, con gran entrenador y con la dirigencia si estamos alineados nos puede ir bien”.

Disculpas para su nuevo equipo

Así también, habló de su etapa como jugador ‘albo’ y pidió disculpas en caso de haber ofendido a su nuevo club.

Con relación a esto, el argentino nacionalizado chileno expresó: “Mucho tiempo estuve en otro club, si alguien se sintió ofendido pido mil disculpas. Siempre fui respetuoso. Pueden salir cosas, pido disculpas. Pero ahora en adelante trabajaré para que la U vuelva a ser lo que fue”.

Por otra parte, asumió que estos últimos días han sido bastantes agitados para él y su familia, y que incluso en redes sociales lo han llenado de insultos tras cambiar de equipo.

Es por eso, que indicó: “Cuando me hicieron la propuesta me encantó, me sedujo mucho, me hicieron sentir importante tanto el club como el técnico, eso fue clave. Después, por ahí nosotros entendemos un poco más el juego de las redes sociales, pero también están las familias”.

“Dar el mensaje de bajar un poco los ataques. Somos profesionales jugamos fútbol, vine con todo el respeto a hacer lo que hago, pero la familia consume y se pone mal. Estoy seguro de que haremos un gran año”, sentenció Zaldivia.

Con esto, ya se da por cerrada la novela de su traspaso de Colo Colo a Universidad de Chile y ya se concentra en lo que será su nueva experiencia en suelo nacional.