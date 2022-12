El arribo del delantero Leandro Benegas a Colo Colo parece inminente, luego de que se revelara que el hoy atacante de Independiente de Avellaneda cuenta los días para desligarse del ‘Rojo’.

Sería el quinto refuerzo del ‘Cacique’ de cara al Campeonato Nacional 2023, cumpliendo el anhelo del técnico Gustavo Quinteros que ya durante 2022 había insistido en el fichaje del ‘Toro’ para su ataque.

Sin embargo, no a todos parece convencer el eventual arribo del ex Universidad de Chile y Curicó Unido al estadio Monumental.

Gabriel ‘Coca’ Mendoza, histórico de los albos, reprochó que el nombre de Benegas sea una opción concreta para Colo Colo.

“Como que no marcó mucho legado en el archirrival. Además, hizo la vuelta larga”, partió comentando el exjugador a El Mercurio.

Luego, recalcó en que “Benegas es más de lucha, de sacrificio. No es extraordinario. No me da la sensación de que sea buena contratación. Colo Colo no está reforzándose con jugadores de peso”.

En la misma línea, Mendoza las emprendió contra Blanco y Negro: “Dijeron que iban a pelear la Libertadores, pero con estas apuestas no sé si andaremos tan bien”.

“El equipo venía bien, pero se fueron los dos laterales titulares, que marcaron una época, y a quienes costará reemplazar. También Costa. Todavía no sé quién jugará por él. Hay que traer poco, pero bueno; en vez de cinco o seis, tres de peso”, concluyó el ‘Coca’.