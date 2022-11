Carlos Palacios, delantero chileno de Vasco da Gama, ilusionó en las últimas horas a los hinchas de Colo Colo con una importante pista sobre su futuro.

La ‘Joya’ pasó de Unión Española a Inter de Porto Alegre en marzo del año 2021, pero jamás se reencontró con el nivel con el que brilló en los hispanos, por lo que fue cedido al club de la Serie B del país de la samba.

En Vasco tampoco ha tenido la regularidad esperada y analiza la posibilidad de fichar en otro club para afrontar la temporada 2023.

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, Palacios dejó una fuerte pista a la hora de referirse a sus próximos pasos en el profesionalismo.

Un hincha le consultó al ariete “Independencia, Macul o Río. ¿Dónde juegas?“, apuntando si sigue en Vasco da Gama, regresa a Unión Española o llega al ‘Cacique’.

Ante esto, el jugador de 22 años indicó que “esta pregunta la puedo responder un poquito ¿Por dónde vamos pasando aquí? Por Carlos Valdovinos más o menos, ahí dije algo“.

La citada calle se utiliza como ruta para arribar al Estadio Monumental. Incluso, es una estación de Metro cercana a Pedrero, la parada que lleva a la ‘Ruca’.

La respuesta despertó la ilusión de los aficionados del flamante campeón del fútbol chileno. “Carlos Palacios Welcome to Colo Colo”, “Viendo el vivo de Carlos Palacios, me vuelvo a ilusionar”, “Carlos Palacios a Colo Colo, mi gente, confirmo”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe consignar que la ‘Joya’ es hincha de Colo Colo. Es más, asistió como público en el pasado a algunos partidos del elenco ‘popular’.