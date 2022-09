Un equipo que viene pasando por un buen momento es Colo Colo, que viene de vencer por 4 a 0 de forma contundente a Unión Española y que cada vez se acerca más a su objetivo de bajar la estrella N°33 en este campeonato nacional.

Son los únicos líder del torneo con 51 puntos y su máximo perseguidor, Curicó Unido, se distancia a 12 unidades, dejándolos en la segunda posición con 40.

En rendimiento del equipo, es parte del buen trabajo de Gustavo Quinteros, que desde que llegó, acomodó las piezas para que el andamiaje del ‘Cacique’ rindiera frutos. Sin embargo, también se debe al gran presente de una de sus figuras, Juan Martín Lucero.

El trasandino es el goleador de la presente campaña de los de Pedrero, quien lleva 13 goles en el actual certamen y viene de matricularse con un gol para abrir la cuenta esta jornada en el Monumental.

Tras el duelo, el ‘Gato’, habló con TNT Sports y señaló que la victoria abultada era necesaria, para volver a la contundencia como equipo.

En el diálogo, el delantero destacó: “Estamos contentos, hicimos un gran partido. Mantuvimos el arco en cero, que nos venía costando, y concretamos. No nos venía alcanzando con uno o dos goles y hoy hicimos cuatro”.

“Venimos trabajando muy bien, de que empezó el torneo, hemos mantenido un nivel promedio alto y está reflejado en los números. Podemos ganar, perder o empatar, pero la idea es la misma, se refleja en el juego y en los puntos”, indicó.

También habló de que su buena realidad en el conjunto ‘albo’ se debe al trabajo colectivo que juntos a sus compañeros de plantel, han realizado a lo largo de la campaña.

Con relación a esto, Lucero expresó: “El equipo necesita de todos los jugadores y yo los necesito a ellos, si no fuera por los chicos y el cuerpo técnico que me banca no tendría el rendimiento que tengo. Eso se demuestra en la cancha”.

“Hay que seguir con esta humildad y con esta seriedad para conseguir el objetivo lo antes posible”, augurando poder conseguir el título del campeonato nacional antes de la última fecha.