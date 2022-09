Pese a su opaca participación en Copa Libertadores (eliminado en fase de grupos), Colo Colo ha tenido una temporada con muchos más altos que bajos, por lo que no es extraño el gran interés que algunos jugadores han despertado en el extranjero, como es el caso de Brayan Cortés, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo, entre otros.

Tanto de Europa como de Latinoamérica, el ‘Cacique’ se ha transformado en una vitrina para distintos clubes del mundo y a pesar de que aún restan siete fechas para el cierre del Campeonato Nacional, y para una eventual coronación de los ‘albos’, estos futbolista ya han sonado para abandonar las filas de Macul en esta ventana de traspasos.

Y es que los representantes de dichos jugadores han sido claros en revelar que el interés es real e incluso, no han escondido los nombres de los elencos tentados.

Alan Silberman, agente del lateral izquierdo y capitán de Colo Colo, reconoció ante la prensa que el seleccionado nacional tuvo contactos con el Sporting de Lisboa. Lo mismo con uno de los empresarios que representa al ‘Peluca’, Gerardo Arias, quien afirmó que se encuentra buscándole un club al uruguayo lo antes posible.

Un escenario que no es el ideal, según reconoció el propio Gustavo Quinteros en conferencia de prensa, quien se refirió a este posible éxodo de futbolistas que podría sufrir a fines de 2022.

“No tengo dudas que varios de nuestros jugadores de este plantel tendrán posibilidades de salir a fin de temporada”, enfatizó el estratega argentino-boliviano.

En la misma línea, el DT desmintió que, actualmente, existan ofertas sobre la mesa y que sólo han habido primeros contactos: “Hoy no tenemos ninguna oferta concreta, pero hubo intenciones para sacar a más de un jugador de Colo Colo, pero sin ofertas oficiales”.

Respecto del caso de Suazo y Falcón, Quinteros no dudó en alabar a sus dos dirigidos, asegurando del lateral que “tiene un nivel altísimo y no tengo dudas que será uno de los jugadores que podrá tener la oportunidad de salir a equipos importantes, ya sea de Sudamérica o de Europa”. Mientras que en relación a las palabras del agente del charrúa, explicó que sólo “fue una declaración de su representante, desde el club no me han informado de ninguna oferta oficial por él”.

Cabe consignar que el ‘Cacique’ se medirá, este jueves desde las 18:00 horas, ante la Unión Española por la fecha 24 del Campeonato Nacional.