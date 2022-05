Marcelo Barticciotto, exjugador de Colo Colo, protagonizó un áspero cruce de declaraciones con Luka Tudor debido a la eliminación de los albos de la Copa Libertadores 2022.

El ‘Cacique’, vale señalar, cayó 3-4 ante Fortaleza de Brasil en un vacío Estadio Monumental y acabó tercero del grupo F, quedando relegado a la Copa Sudamericana.

Analizando el tropiezo albo en el certamen, fue que los comentaristas de ESPN encendieron sus ánimos luego de que Barticciotto asegurara que Colo Colo mereció avanzar a octavos de final, opinión que no fue compartida por el ex Universidad Católica.

“¿Cómo no va a ser mejor Fortaleza? Colo Colo les ganó allá en su primer partido en la historia de Copa Libertadores. Colo Colo jugó bien tres partidos y sería, esa es la realidad”, contestó Tudor, al mismo tiempo que intentaba calmar a su colega.

“Colo Colo jugó cuatro partidos bien, dos mal y quedó afuera. ¿Fue mejor o peor la fase de grupos? Para mi igual es un fracaso, pero desde el funcionamiento Colo Colo lo hizo bien”, replicó el ídolo de los albos.

Lo anterior, exasperó a Tudor, quien recalcó entre gritos que “hace 25 meses atrás dije que el fútbol chileno no es competitivo. Lo he dicho hace 40 años y ahora vienen a decirme que no lo dije, ¿sí o no? Eso me molesta”.

“¡¿Pero para qué te molestas? No te molestes, Luka!”, se sumaron Patricio Yáñez y Fernando Solabarrieta.

“Colo Colo no compitió”

El debate estuvo lejos de bajar la temperatura y, trascartón, Tudor las emprendió contra Solabarrieta: “Tú dijiste que Colo Colo invirtió e iba a clasificar, que esa era la fórmula. ¡Y no clasificó!”.

Sobre la misma, ‘Pato’ Yáñez indicó que “el argumento de Luka es poner otra vez sobre la mesa que el fútbol chileno es malo. Analiza el grupo donde estuvo Colo Colo. Jugó bien, compitió. Debieron meterle cinco a Alianza Lima y no lo hicieron”. Tudor se rió.

“Fortaleza, el peor brasileño de todos, fue a Perú y ganó. Lo que no hizo el equipo de Quinteros. Con River perdiste los dos partidos, ¿dónde está la competitividad? Colo Colo no compitió, no compitió para clasificar”, sumó Waldemar Méndez.

Revisa el debate de Barticciotto y Tudor por la eliminación de Colo Colo: